У Кривому Розі чули вибух після попередження ПС ЗСУ про загрозу балістики
Київ • УНН
У Кривому Розі зафіксовано звук вибуху. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та закликали мешканців міста сховатися в укриттях.
У Кривому Розі повідомили про звук вибуху. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, пише УНН.
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"У Кривому Розі чутно звук вибуху", - повідомило "Суспільне".
У Дніпропетровській та низці областей - повітряна тривога.
ПС ЗСУ перед цим повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. І закликали Кривий Ріг сховатися в укриттях.
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