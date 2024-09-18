Ворог атакує Кіровоградщину, ПС ЗСУ попереджали про "шахеди"
Київ • УНН
Голова Кіровоградської ОВА повідомив про атаку ворога на регіон. У Кропивницькому зафіксовано серію вибухів, Повітряні сили ЗСУ попереджали про "шахеди" та БпЛА в області.
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про атаку російських військ на Кіровоградську область. У Кропивницькому повідомили про серію вибухів, Повітряні сили ЗСУ попереджали про "шахеди" в області, пише УНН.
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"Ворог продовжує атакувати Кіровоградщину. Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан – не викладати жодних фото й відео. Офіційна інформація – після завершення тривоги", - написав у середу у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Перед цим "Суспільне" повідомило про серію вибухів у Кропивницькому.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про "шахеди" на Кіровоградщині, з курсом в південному напрямку. А згодом повідомили про БпЛА східніше Кропивницького, з західним курсом.
рф атакувала об'єкти енергетики Сум "шахедами" вночі, у регіоні знищили 16 дронів - ОВА18.09.24, 08:25 • 13520 переглядiв