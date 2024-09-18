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Ворог атакує Кіровоградщину, ПС ЗСУ попереджали про "шахеди"

Ворог атакує Кіровоградщину, ПС ЗСУ попереджали про "шахеди"

Київ • УНН

 • 17647 перегляди

Голова Кіровоградської ОВА повідомив про атаку ворога на регіон. У Кропивницькому зафіксовано серію вибухів, Повітряні сили ЗСУ попереджали про "шахеди" та БпЛА в області.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про атаку російських військ на Кіровоградську область. У Кропивницькому повідомили про серію вибухів, Повітряні сили ЗСУ попереджали про "шахеди" в області, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує атакувати Кіровоградщину. Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан – не викладати жодних фото й відео. Офіційна інформація – після завершення тривоги", - написав у середу у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Перед цим "Суспільне" повідомило про серію вибухів у Кропивницькому.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про "шахеди" на Кіровоградщині, з курсом в південному напрямку. А згодом повідомили про БпЛА східніше Кропивницького, з західним курсом.

рф атакувала об'єкти енергетики Сум "шахедами" вночі, у регіоні знищили 16 дронів - ОВА18.09.24, 08:25 • 13520 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kirovohradska-oblastКіровоградська область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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