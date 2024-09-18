Глава Кировоградской ОГА сообщил об атаке врага на регион. В Кропивницком зафиксирована серия взрывов, Воздушные силы ВСУ предупреждали о «шахедах» и БпЛА в области.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил об атаке российских войск на Кировоградскую область. В Кропивницком сообщили о серии взрывов, Воздушные силы ВСУ предупреждали о "шахедах" в области, пишет УНН.
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"Враг продолжает атаковать Кировоградщину. Прошу не игнорировать тревогу. Кропивничан - не выкладывать никаких фото и видео. Официальная информация - после завершения тревоги", - написал в среду в Telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Перед этим "Суспільне" сообщило о серии взрывов в Кропивницком.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о "шахедах" на Кировоградщине, с курсом в южном направлении. А впоследствии сообщили о БпЛА восточнее Кропивницкого, с западным курсом.
рф атаковала объекты энергетики Сум "шахедами" ночью, в регионе уничтожили 16 дронов - ОВА18 сентября 2024, 05:25 • 7663 просмотра