Ворог атакує Херсон: у місті лунають гучні вибухи
Київ • УНН
Голова Херсонської МВА повідомив про гучні вибухи в Херсоні, коли російська армія атакувала місто з лівого берега Дніпра, і закликав мешканців триматися подалі від вікон і ховатися в укриттях.
Армія рф атакує Херсон. Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, у місті лунають гучні вибухи, передає УНН.
"У Херсоні лунають вибухи! Дуже гучно у прибережних районах. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - повідомив Мрочко.
Він закликав триматися подалі від вікон.
"Пам'ятайте правило двох стін. Бережіть себе і своїх близьких!" - резюмував Мрочко.
Херсон вночі зазнав чергової атаки ворога: голова ОВА показав наслідки23.02.24, 10:31 • 29753 перегляди