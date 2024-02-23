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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Ворог атакує Херсон: у місті лунають гучні вибухи

Київ • УНН

 • 30379 перегляди

Голова Херсонської МВА повідомив про гучні вибухи в Херсоні, коли російська армія атакувала місто з лівого берега Дніпра, і закликав мешканців триматися подалі від вікон і ховатися в укриттях.

Ворог атакує Херсон: у місті лунають гучні вибухи

Армія рф атакує Херсон. Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, у місті лунають гучні вибухи, передає УНН.

"У Херсоні лунають вибухи! Дуже гучно у прибережних районах. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - повідомив Мрочко.

Він закликав триматися подалі від вікон.

"Пам'ятайте правило двох стін. Бережіть себе і своїх близьких!" - резюмував Мрочко.

Херсон вночі зазнав чергової атаки ворога: голова ОВА показав наслідки23.02.24, 10:31 • 29753 перегляди

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