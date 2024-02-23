Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы

Атака рф на Днепр: количество жертв возросло до двух

Спасатели нашли тело женщины под завалами многоэтажки в Днепре, которая пострадала от атаки российского беспилотника, в результате чего количество погибших возросло до двух человек, но они пока не могут достать тело.