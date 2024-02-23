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Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы

Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 17:39  •  14475 просмотра

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Председатель Херсонской МВА сообщил о громких взрывах в Херсоне, когда российская армия атаковала город с левого берега Днепра, и призвал жителей держаться подальше от окон и прятаться в укрытиях.

Армия рф атакует Херсон. Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, в городе раздаются громкие взрывы, передает УНН.

"В Херсоне раздаются взрывы! Очень громко в прибрежных районах. Враг атакует с временно оккупированного левого берега", - сообщил Мрочко.

Он призвал держаться подальше от окон.

"Помните правило двух стен. Берегите себя и своих близких!" - резюмировал Мрочко.

Херсон ночью подвергся очередной атаке врага: глава ОВА показал последствия23 февраля 2024, 08:31 • 26516 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы

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