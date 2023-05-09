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Ворог знову обстріляв Херсонщину: 14 людей дістали поранення

Київ • УНН

 • 864672 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Внаслідок обстрілу Херсонщини чотирнадцять людей дістали поранення, серед них одна дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

За минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз", - написав Прокудін.

Деталі

Він також зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради.

Через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них 1 - дитина.

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