Ворог знову обстріляв Херсонщину: 14 людей дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Внаслідок обстрілу Херсонщини чотирнадцять людей дістали поранення, серед них одна дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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За минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз", - написав Прокудін.
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Він також зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради.
Через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них 1 - дитина.
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