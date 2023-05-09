Враг снова обстрелял Херсонскую область: 14 человек получили ранения

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За прошедшие сутки противник совершил – 46 обстрелов, выпустив 320 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 1 раз", - написал Прокудин.

Детали

Он также отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для престарелых и помещения сельского совета.

Из-за российской агрессии 14 человек получили ранения, из них 1 - ребенок.

Напомним

На Киевщине обнаружили большую воронку после ночной атаки врага.