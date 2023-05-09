Враг снова обстрелял Херсонскую область: 14 человек получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В результате обстрела Херсонщины четырнадцать человек получили ранения, среди них один ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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За прошедшие сутки противник совершил – 46 обстрелов, выпустив 320 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 1 раз", - написал Прокудин.
Детали
Он также отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для престарелых и помещения сельского совета.
Из-за российской агрессии 14 человек получили ранения, из них 1 - ребенок.
Напомним
На Киевщине обнаружили большую воронку после ночной атаки врага.