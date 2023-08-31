Ворог у прикордонні на півночі утримує три угрупування для сковування Сил оборони - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські війська на півночі зберігають присутність у прикордонних з Україною районах для сковування Сил оборони України, намагаються заходити ДРГ, повідомила у четвер заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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"Ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону (“Брянськ”, “Курськ” та “Бєлгород”) з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання у райони активних бойових дій", - вказала Маляр у Telegram.
З її слів, ворог також продовжує обстріли населених пунктів з території російської федерації та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону України.
Доповнення
Як повідомляв командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, армія рф не полишає спроб знайти слабкі місця в обороні на Чернігівському та Сумському напрямках, у прикордонні фіксується проникнення ДРГ, але всі спроби були невдалі.
Генерал-лейтенант Сергій Наєв також вказував, що ситуація на кордоні з білоруссю контрольована, російський наземний компонент виведений з білоруської території. Однак, ворог може використати спільні навчання організації договору про колективну безпеку (росія, білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан), як легітимізація нарощування військової присутності.