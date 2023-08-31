Враг в пограничье на севере удерживает три группировки для сковывания Сил обороны - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские войска на севере сохраняют присутствие в приграничных с Украиной районах для сковывания Сил обороны Украины, пытаются заходить ДРГ, сообщила в четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.
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"Враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы (“Брянск”, “Курск” и “Белгород”) с целью сковывания наших войск и недопущения их переброски в районы активных боевых действий", - указала Маляр в Telegram.
По ее словам, враг также продолжает обстрелы населенных пунктов с территории российской федерации и проводит диверсионно-разведывательную деятельность с нарушением государственной границы Украины.
Дополнение
Как сообщал командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, армия рф не оставляет попыток найти слабые места в обороне на Черниговском и Сумском направлениях, в приграничье фиксируется проникновение ДРГ, но все попытки были неудачными.
Генерал-лейтенант Сергей Наев также указывал, что ситуация на границе с беларусью контролируемая, российский наземный компонент выведен с белорусской территории. Однако, враг может использовать совместные учения организации договора о коллективной безопасности (россия, беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), как легитимизация наращивания военного присутствия.