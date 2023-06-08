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БМ-27 «Ураган»

Ворог протягом доби завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Окупанти протягом доби завдали одного ракетного та 27 авіаційних ударів по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Ворог протягом доби завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Цитата

"Російська федерація продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України.

Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Доповнення 

У Генштабі додали, що авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти ворога.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали удару по Черкаській області. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, є два прильоти по промисловому об'єкту та автомийці, вісім осіб поранено.

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