Враг в течение суток нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Оккупанты в течение суток нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов по Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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"Российская федерация продолжает вести войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, продолжает применять тактику террора, создает катастрофические ситуации на территории Украины.
В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавили, что авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта врага.
Напомним
Российские оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, есть два прилета по промышленному объекту и автомойке, восемь человек ранены.