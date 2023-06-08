Враг в течение суток нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов по Украине - Генштаб

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"Российская федерация продолжает вести войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, продолжает применять тактику террора, создает катастрофические ситуации на территории Украины.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта врага.

Напомним

Российские оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, есть два прилета по промышленному объекту и автомойке, восемь человек ранены.