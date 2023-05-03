Ворог поцілив у пасажирській вагон у Херсоні - поранено провідника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Під час обстрілу на станції Херсон російські окупанти влучили у пасажирський вагон, внаслідок чого поранено провідника. Йому надають медичну допомогу, пише УНН з посиланням на інформацію від Укрзалізниці у Telegram.
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“Є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин”, - йдеться у повідомлені.
Укрзалізниця зазначає, що пошкоджені вагони оперативно замінять на станції Миколаїв.
Нагадаємо
Голова Херсонської ОВА повідомив, що російські війська сьогодні неодноразово вдарили по Херсону та області, є загиблі та поранені.