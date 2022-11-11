Ворог атакував Дніпропетровщину: у Нікополі від обстрілу постраждала 10-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. У Нікополі від обстрілу постраждала 10-річна дитина, інформує УНН.
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"Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою "Град". Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, що протягом бойового дня і понад вечір ворог гатив по Нікопольському районі "Градами", "Ураганами" й важкою артилерією. В Мирівській громаді постраждала 10-ти річна дитина, вона отримала осколкові поранення. Її стан стабільний.
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