Ворог атакував Дніпропетровщину: у Нікополі від обстрілу постраждала 10-річна дитина

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"Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою "Град". Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що протягом бойового дня і понад вечір ворог гатив по Нікопольському районі "Градами", "Ураганами" й важкою артилерією. В Мирівській громаді постраждала 10-ти річна дитина, вона отримала осколкові поранення. Її стан стабільний.

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