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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атаковал Днепропетровскую область: в Никополе от обстрела пострадал 10-летний ребенок

Враг атаковал Днепропетровскую область: в Никополе от обстрела пострадал 10-летний ребенок

Киев • УНН

 • 256477 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. В Никополе от обстрела пострадал 10-летний ребенок, информирует УНН.

Цитата

"Новоалександровку враг обстреливал с левого берега системой "Град". Разрушен один частный дом и повреждены еще несколько частных подворий. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в течение боевого дня и более вечера враг гнал по Никопольскому району "Градами", "Ураганами" и тяжелой артиллерией. В Мировской общине пострадал 10-летний ребенок, он получил осколочные ранения. Ее состояние стабильное.

Напомним

Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о попадании в объект инфраструктуры.

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