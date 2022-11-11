Враг атаковал Днепропетровскую область: в Никополе от обстрела пострадал 10-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. В Никополе от обстрела пострадал 10-летний ребенок, информирует УНН.
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"Новоалександровку враг обстреливал с левого берега системой "Град". Разрушен один частный дом и повреждены еще несколько частных подворий. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что в течение боевого дня и более вечера враг гнал по Никопольскому району "Градами", "Ураганами" и тяжелой артиллерией. В Мировской общине пострадал 10-летний ребенок, он получил осколочные ранения. Ее состояние стабильное.
Напомним
Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о попадании в объект инфраструктуры.