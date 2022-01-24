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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

ВООЗ припускає, що Європа наближається до завершальної фази пандемії

ВООЗ припускає, що Європа наближається до завершальної фази пандемії

Київ • УНН

 • 19513 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Варіант Omicron перевів пандемію Covid-19 у нову фазу і може покласти їй кінець у Європі. Таку думку висловив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге. Експерт припустив, що найближчими місяцями COVID-19 трансформується в сезонне захворювання, інформує УНН.

Цитата

"Щойно хвиля омікрон-штаму спаде, протягом кількох тижнів або місяців, у нас буде колективний імунітет. В одних він виробиться в результаті вакцинації, в інших за рахунок перенесеного захворювання. Має значення і сезонний фактор Тому ми припускаємо, що настане період затишшя. До кінця нинішнього року COVID-19 може повернутися, але зовсім не обов'язково, що повернеться пандемія. Цілком ймовірно, що європейський регіон наближається до свого роду завершальної фази пандемії".

Доповнення

Європейські країни роблять ставку на вакцинацію та посилюють обмеження для нещеплених.

У Франції з сьогоднішнього дня на зміну санітарній перепустці прийшов вакцинний паспорт. Тільки люди з повним курсом вакцинації (включаючи бустерну дозу) і ті, хто недавно перехворіли на COVID-19 можуть відвідувати ресторани, бари, спортивні центри, салони краси. Вакцинний паспорт знадобиться для подорожей у поїздах далекого прямування та на внутрішніх авіарейсах.

У Польщі, де охоплення населення вакцинацією є значно нижчим, ніж у середньому по ЄС, стрімко зростає кількість інфікованих. Минулої доби позитивний результат тесту на коронавірус отримали понад 34 тисячі осіб. На тлі неблагополучної епідемічної ситуації влада прийняла рішення збільшити вдвічі число ліжкомісць для ковідних хворих та запровадити безкоштовне тестування.

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