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15 марта, 19:03 • 107949 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146677 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125630 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119005 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105999 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102012 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95187 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВОЗ предполагает, что Европа приближается к завершающей фазе пандемии

ВОЗ предполагает, что Европа приближается к завершающей фазе пандемии

Киев • УНН

 • 19513 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Вариант Omicron перевел пандемию Covid-19 в новую фазу и может положить ей конец в Европе. Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт предположил, что в ближайшие месяцы COVID-19 трансформируется в сезонное заболевание, информирует УНН.

Цитата

"Как только волна омикрон-штамма спадет в течение нескольких недель или месяцев, у нас будет коллективный иммунитет. У одних он выработается в результате вакцинации, у других за счет перенесенного заболевания. Имеет значение и сезонный фактор поэтому мы предполагаем, что наступит период затишья. К концу нынешнего года COVID-19 может вернуться, но совсем не обязательно, что вернется пандемия. Вполне вероятно, что Европейский регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии".

Дополнение

Европейские страны делают ставку на вакцинацию и усиливают ограничения для непривитых.

Во Франции с сегодняшнего дня на смену санитарному пропуску пришел вакцинный паспорт. Только люди с полным курсом вакцинации (включая бустерную дозу) и те, кто недавно переболел COVID-19 могут посещать рестораны, бары, спортивные центры, салоны красоты. Вакцинный паспорт понадобится для путешествий в поездах дальнего следования и на внутренних авиарейсах.

В Польше, где охват населения вакцинацией значительно ниже, чем в среднем по ЕС, стремительно растет количество инфицированных. За прошедшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили более 34 тысяч человек. На фоне неблагополучной эпидемической ситуации власти приняли решение увеличить вдвое число койкомест для больных и ввести бесплатное тестирование.

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