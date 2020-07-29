ВООЗ: людство не скоро виробить колективний імунітет до COVID-19

Як підкреслив Райан, на цей момент ВООЗ не знає, яка доля жителів Землі повинна перехворіти COVID-19, щоб можна було говорити про наявність у людства колективного імунітету. “Більшість вчених вважають, що це десь між 60% і 80%. Інші вважають, що ця частка може бути менше”, — сказав він. “Яким би не було це число, ми не близькі до нього”, — додав фахівець. “Це означає, що цей вірус ще довго буде палити наше суспільство, перш ніж ми досягнемо цього (рівня імунітету)”, — підкреслив він.

Як пояснив Райан, сама ідея про те, що мета може полягати в досягненні колективного імунітету, “в якомусь сенсі суперечить контролю над хворобою”. “Щоб отримати імунітет в 70%, ми повинні були б дозволити вірусу розповсюджуватися... І що б ми тоді побачили? Переповнені лікарні, багато померлих людей”, — сказав директор.

Він звернув увагу на той факт, що нерідко люди, які перехворіли на COVID-19, після значного часу після одужання продовжують відчувати себе не дуже добре. Це стосується і молоді, яка, як правило, переносить хворобу легко. “Ми бачили значні довгострокові наслідки цього захворювання”, — зазначив Райан, підкресливши, що ці наслідки все ще “не в повній мірі зрозумілі” фахівцям. Він нагадав, що зафіксовані випадки, коли молоді пацієнти, які перехворіли COVID-19 в легкій формі, “після 10-15 тижнів все ще відчувають себе погано” і, зокрема, страждають від утруднення дихання і від кашлю.

Трансляція брифінгу ВООЗ (перегляд доступний при переході на Twitter):

Live Q & A on # COVID19 with @DrMikeRyan and Dr @mvkerkhove. #AskWHO https://t.co/E8YJV0Cbc4