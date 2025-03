ВОЗ: человечество не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19

Как подчеркнул Райан, к настоящему моменту ВОЗ не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета. “Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше”, — сказал он. “Каким бы ни было это число, мы не близки к нему”, — добавил специалист. “Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого (уровня иммунитета)”, — подчеркнул он.

Как пояснил Райан, сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, “в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью”. “Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться... И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей”, — сказал директор.

Он обратил внимание на тот факт, что нередко люди, переболевшие COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают чувствовать себя неважно. Это касается и молодежи, которая, как правило, переносит болезнь легко. “Мы видели значительные долгосрочные последствия этого заболевания”, — отметил Райан, подчеркнув, что эти последствия все еще “не в полной мере понятны” специалистам. Он напомнил, что зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 в легкой форме молодые пациенты “по прошествии 10-15 недель все еще чувствуют себя плохо” и, в частности, страдают от затруднения дыхания и от кашля.

Трансляция брифинга ВОЗ (просмотр доступен при переходе на Twitter):

