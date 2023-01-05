“Вони вірять в ЗСУ” – в ОК “Південь” прокоментували будівництво окупантами оборони в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Окупанти вже готуються до контрнаступу Сил оборони в Криму і будують систему траншей на окупованому півострові. Проте, через регулярну “бавовну” мають і з цим деякі проблеми. Про це в коментарі “24 каналу” повідомила речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, передає УНН.
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«Певна наша активність суттєво спантеличила, незважаючи на те, що росіяни намагаються тримати обличчя. Вони мають суттєві пошкодження місць базування, там, де намагаються відсунутися подалі й вже облаштовують собі більш суттєві рубежі оборони глибше в напрямку Криму. Напевно, саме тому їм і піддуває з кримського напрямку, не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим – це Україна і ми боремося за кожний клаптик нашої землі», – повідомила Гуменюк.
Наразі вони активно готуються до контрнаступу ЗСУ. Зокрема, будуючи систему траншей південніше від Армянська
«Вони вірять в силу своєї оборони, бо їм так наказано. Але по своїй суті вони більше вірять в ЗСУ», – додала Гуменюк.
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