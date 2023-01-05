“Вони вірять в ЗСУ” – в ОК “Південь” прокоментували будівництво окупантами оборони в Криму

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«Певна наша активність суттєво спантеличила, незважаючи на те, що росіяни намагаються тримати обличчя. Вони мають суттєві пошкодження місць базування, там, де намагаються відсунутися подалі й вже облаштовують собі більш суттєві рубежі оборони глибше в напрямку Криму. Напевно, саме тому їм і піддуває з кримського напрямку, не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим – це Україна і ми боремося за кожний клаптик нашої землі», – повідомила Гуменюк.

Наразі вони активно готуються до контрнаступу ЗСУ. Зокрема, будуючи систему траншей південніше від Армянська

«Вони вірять в силу своєї оборони, бо їм так наказано. Але по своїй суті вони більше вірять в ЗСУ», – додала Гуменюк.

Нагадаємо

Управління МНС росії у місті та місцеві Telegram-канали повідомили, що в районі мису Фіолент у Севастополі ввечері 4 січня стався вибух та пожежа.