У Севастополі повідомляють про вибух та пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У районі мису Фіолент у Севастополі ввечері 4 січня стався вибух та пожежа, повідомляє управління МНС росії у місті та місцеві Telegram-канали. Про це інформує УНН з посиланням на російську службу Радіо Свобода.
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Міністерство надзвичайних ситуацій росії повідомило, що вибух стався близько 23-тої години. Повідомляється, що в СТ “Незабудка” горить будівельний вагончик. На місці виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували 20 квадратних метрів.
Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео пожежі на Фіоленті. Стверджує, що причиною пожежі став вибух газового балона, проте офіційно про це не повідомляється.
Нагадаємо
Днями у тимчасово окупованому Криму в Джанкої пролунали вибухи. Як пишуть місцеві Telegram-канали, ймовірно спрацювала ППО.