У Севастополі повідомляють про вибух та пожежу

Деталі

Міністерство надзвичайних ситуацій росії повідомило, що вибух стався близько 23-тої години. Повідомляється, що в СТ “Незабудка” горить будівельний вагончик. На місці виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували 20 квадратних метрів.

Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео пожежі на Фіоленті. Стверджує, що причиною пожежі став вибух газового балона, проте офіційно про це не повідомляється.

Нагадаємо

Днями у тимчасово окупованому Криму в Джанкої пролунали вибухи. Як пишуть місцеві Telegram-канали, ймовірно спрацювала ППО.