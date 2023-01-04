В Севастополе сообщают о взрыве и пожаре

Детали

Министерство чрезвычайных ситуаций россии сообщило, что взрыв произошел около 23-х часов. Сообщается, что в СТ “Незабудка” горит строительный вагончик. На месте обнаружили тело мужчины. Пожар ликвидировали 20 квадратных метров.

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара на Фиоленте. Утверждает, что причиной пожара стал взрыв газового баллона, однако официально об этом не сообщается.

Напомним,

На днях во временно оккупированном Крыму в Джанкое прогремели взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, вероятно сработала ПВО.