В Севастополе сообщают о взрыве и пожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В районе мыса Фиолент в Севастополе вечером 4 января произошел взрыв и пожар, сообщает управление МЧС России в городе и местные Telegram-каналы. Об этом информирует УНН со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.
Детали
Министерство чрезвычайных ситуаций россии сообщило, что взрыв произошел около 23-х часов. Сообщается, что в СТ “Незабудка” горит строительный вагончик. На месте обнаружили тело мужчины. Пожар ликвидировали 20 квадратных метров.
Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара на Фиоленте. Утверждает, что причиной пожара стал взрыв газового баллона, однако официально об этом не сообщается.
Напомним,
На днях во временно оккупированном Крыму в Джанкое прогремели взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, вероятно сработала ПВО.