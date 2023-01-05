"Они верят в ВСУ" - в ОК "Юг" прокомментировали строительство оккупантами обороны в Крыму

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«Определенная наша активность существенно озадачила, несмотря на то, что россияне пытаются держать лицо. Они имеют существенные повреждения мест базирования, там, где пытаются отодвинуться подальше и уже обустраивают себе более существенные рубежи обороны глубже в направлении Крыма. Наверное, именно поэтому им и поддувает с крымского направления, не так там все спокойно. Мы просто лишний раз напомнили, что Крым – это Украина и мы боремся за каждый клочок нашей земли», – сообщила Гуменюк.

Сейчас они активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. В частности, строя систему траншей южнее Армянска

«Они верят в силу своей обороны, потому что им так приказано. Но по своей сути они больше верят в ВСУ», – добавила Гуменюк.

Напомним

Управление МЧС России в городе и местные Telegram-каналы сообщили, что в районе мыса Фиолент в Севастополе вечером 4 января произошел взрыв и пожар.