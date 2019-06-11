Володар Кубку Стенлі визначиться в сьомому поєдинку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. ХК "Бостон Брюїнз" обіграв "Сент-Луїс Блюз" у шостому матчі фінальної серії Кубка Стенлі і зрівняв рахунок в протистоянні, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Перемогу "Бостону" принесли закинуті шайби Бреда Маршана, Брендона Карло, Давида Пастрняка, Карсона Кульман і Здено Хари, а також 28 сейвів у виконанні Туукка Раска. Єдину шайбу у складі тих, хто програв закинув Райан О'Райлі – 5:1.
"Це була наша мета, і ми її досягли. Ми подбали про речі, які шкодили нам в останніх трьох іграх, і використовували наші шанси. Раск став великою причиною, чому ми опинилися в цьому положенні, і сьогодні він був у повному порядку", - сказав форвард "Бостона" Патріс Бержерон.
Варто зазначити, що рахунок в серії нічийний – 3:3, а володар Кубку Стенлі визначиться у вирішальній сьомій грі, яка відбудеться в Бостоні в ніч з середи на четвер.