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6 марта, 19:19 • 134904 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 129592 просмотра

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Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом поединке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. ХК "Бостон Брюинз" обыграл "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и сравнял счет в противостоянии, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Победу "Бостону" принесли заброшенные шайбы Брэда Маршана, Брэндона Карло, Давида Пастрняка, Карсона Кульман и Здено Хары, а также 28 сэйвов в исполнении Раск. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Райан О'Райли - 5:1.

"Это была наша цель, и мы ее достигли. Мы позаботились о вещах, которые вредили нам в последних трех играх, и использовали наши шансы. Раск стал большой причиной, почему мы оказались в этом положении, и сегодня он был в полном порядке", - сказал форвард "Бостона" Патрис Бержерон.

Стоит отметить, что счет в серии ничейный - 3:3, а обладатель Кубка Стэнли определится в решающей седьмой игре, которая состоится в Бостоне в ночь со среды на четверг.

Украинские Национальные Новости

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