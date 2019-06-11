Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом поединке

Победу "Бостону" принесли заброшенные шайбы Брэда Маршана, Брэндона Карло, Давида Пастрняка, Карсона Кульман и Здено Хары, а также 28 сэйвов в исполнении Раск. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Райан О'Райли - 5:1.

"Это была наша цель, и мы ее достигли. Мы позаботились о вещах, которые вредили нам в последних трех играх, и использовали наши шансы. Раск стал большой причиной, почему мы оказались в этом положении, и сегодня он был в полном порядке", - сказал форвард "Бостона" Патрис Бержерон.

Стоит отметить, что счет в серии ничейный - 3:3, а обладатель Кубка Стэнли определится в решающей седьмой игре, которая состоится в Бостоне в ночь со среды на четверг.