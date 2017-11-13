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Волкер передасть Суркову листи від родин українських заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер на зустрічі із радником президента РФ Владиславом Сурковим, на прохання української сторони, говоритиме про заручників і передасть РФ листи від їх родин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, передає УНН.

"Сьогодні спецпредставник США з питань України Курт Волкер зустрічається з путінським радником Сурковим. Волкер, на прохання української сторони, говоритиме про заручників і передасть РФ листи від родин заручників і вимогу негайного звільнення. Питання безпеки і заручники - наші ключові пріоритети", - написала Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі заявили, що Сурков і Волкер обговорять місію ООН на Донбасі

Нагадаємо, спецпредставник державного департаменту США щодо питань України Курт Волкер і помічник президента РФ Владислав Сурков 13 листопада у Бєлграді повинні обговорити врегулювання конфлікту на Донбасі.

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