Волкер передаст Суркову письма от семей украинских заложников

"Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинским советником Сурковым. Волкер, по просьбе украинской стороны, будет говорить о заложниках и передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники - наши ключевые приоритеты", - написала Геращенко.

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Напомним, спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков 13 ноября в Белграде должны обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.