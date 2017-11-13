Волкер передаст Суркову письма от семей украинских заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с советником президента РФ Владиславом Сурковым, по просьбе украинской стороны, будет говорить о заложниках и передаст РФ письма от их семей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, передает УНН.
"Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинским советником Сурковым. Волкер, по просьбе украинской стороны, будет говорить о заложниках и передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники - наши ключевые приоритеты", - написала Геращенко.
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Напомним, спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков 13 ноября в Белграде должны обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.