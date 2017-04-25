Волейболісти "Локомотива" в 17-й раз стали чемпіонами України

Усі чотири поєдинки серії проходили у напрочуд жорсткому протистоянні і після матчів на паркеті суперників рахунок у серії до 3-х перемог був нічийним 1:1. Однак, на власному майданчику "Локомотив" зумів вибороти дві перемоги - 3:1 (31:29, 20:25, 28:26, 25:20) та 3:1 (22:25, 25:20, 28:26, 26:24).

Зауважимо, що волейболіст харків’ян Олег Плотницький був визнаний кращим гравцем чемпіонату.

Примітно, що для "Локомотива" титул чемпіона України став 9-м поспіль та 17 загалом.

Як повідомляв УНН, ВК "Барком-Кажани" став володарем першого Суперкубку України з волейболу.