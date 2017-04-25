Волейболисты "Локомотива" в 17-й раз стали чемпионами Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Дважды одолев на своей площадке львовский "Барки-Летучие мыши", харьковские волейболисты "Локомотива" завоевали очередные золотые медали национального первенства, сообщает УНН со ссылкой на ФВУ.
Все четыре поединка серии проходили в удивительно жестком противостоянии и после матчей на паркете соперников счет в серии до 3-х побед был ничейным 1:1. Однако, на собственной площадке "Локомотив" сумел завоевать две победы - 3:1 (31:29, 20:25, 28:26, 25:20) и 3:1 (22:25, 25:20, 28:26, 26:24).
Заметим, что волейболист харьковчан Олег Плотницкий был признан лучшим игроком чемпионата.
Примечательно, что для "Локомотива" титул чемпиона Украины стал 9-м подряд и 17 в целом.
Как сообщал УНН, ВК "Барки-Летучие мыши" стал обладателем первого Суперкубка Украины по волейболу.