Вогонь Паралімпіади-2020 у Токіо запалять на місці масового убивства у притулку

Деталі

“Минуло п’ять років (з тієї трагедії), і ми хочемо, щоб той інцидент не стирався з пам’яті, хочемо створити гармонійне суспільство, в якому не буде упереджень і дискримінації”, — наводить агентство Kyodo слова глави міського відділу по просуванню Олімпіади і Паралімпіади Нобуюкі Хірото. За його словами, проведення церемонії в Сагаміхарі стане символом прагнення викорінити будь-які форми дискримінації, що збігається з головним принципом паралімпійського руху.

Контекст

Напад на установу в Сагаміхарі сталося в липні 2016 року. У той час там перебувало 150 постояльців у віці від 18 до 75 років. В результаті нападу, який скоїв Сатосі Уемацу, загинули 19 людей, більше 20 отримали поранення. Нападник раніше пропрацював в цій установі майже три роки і звільнився з неї за декілька місяців до інциденту. Пояснюючи свої дії, Уемацу заявляв, що не вважає пацієнтів з обмеженими розумовими можливостями за людей і хоче позбавити їх від страждань. Також повідомлялося, що обвинувачений вживав наркотики. У 2020 році чоловік був засуджений до смертної кари.

Паралімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 25 серпня по 6 вересня 2020 року, але через коронавірус були перенесені на рік і відбудуться з 24 серпня по 5 вересня.