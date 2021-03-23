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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52239 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72878 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110101 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145644 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195963 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193618 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279932 просмотра

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Огонь Паралимпиады-2020 в Токио зажгут на месте массового убийства в приюте

Огонь Паралимпиады-2020 в Токио зажгут на месте массового убийства в приюте

Киев  •  УНН

 • 12581 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Церемония зажжения огня Паралимпийских игр в Токио должна пройти на территории учреждения для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара, где в 2016 году в результате резни погибли 19 человек. Об этом во вторник сообщила администрация японского города, пишет УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

“Прошло пять лет (с той трагедии), и мы хотим, чтобы тот инцидент не стирался из памяти, хотим создать гармоничное общество, в котором не будет предубеждений и дискриминации”, — приводит агентство Kyodo слова главы городского отдела по продвижению Олимпиады и Паралимпиады Нобуюки Хироты. По его словам, проведение церемонии в Сагамихаре станет символом стремления искоренить любые формы дискриминации, что совпадает с главным принципом паралимпийского движения.

Контекст

Нападение на учреждение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года. В то время там находилось 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате нападения, которое совершил Сатоси Уэмацу, погибли 19 человек, более 20 получили ранения. Нападавший ранее проработал в этом учреждении почти три года и уволился из него за несколько месяцев до инцидента. Объясняя свои действия, Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий. Также сообщалось, что обвиняемый употреблял наркотики. В 2020 году мужчина был приговорен к смертной казни.

Паралимпийские игры в Токио должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но из-за коронавируса были перенесены на год и состоятся с 24 августа по 5 сентября.

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