Вогнева активність бойовиків з опівночі сьогоднішнього дня зменшилася

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КИЇВ. 20 червня. УНН. З початку доби сьогоднішнього дня бойовики зменшили кількість обстрілів українських позицій на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Від опівночі і станом на 9 годину ранку сьогодні, зафіксовано поки що 3 прицільних ворожих обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ… Відзначу, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат від початку поточної доби у лавах українських військ немає", - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що сьогодні вночі, на Луганському напрямку, наші укріплення біля Новоолександрівки були обстріляні окупантами із застосовуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

Також цієї ночі ворожа активність спостерігалась на Донецькому напрямку, а саме поблизу Павлополя, Лебединського та Широкиного, де позиції українських захисників бойовики обстріляли із стрілецької зброї.

Нагадаємо, 19 червня, підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 26 прицільних обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями випустили кілька снарядів із артилерійських систем 122-го калібру та 10 мін з мінометів 120 та 82-го калібрів

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