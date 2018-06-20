Огневая активность боевиков с полуночи сегодняшнего дня уменьшилась

"С полуночи и по состоянию на 9:00 утра сегодня, зафиксировано пока 3 прицельных вражеских обстрела позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск ... Отмечу, что украинские защитники открывали огонь. Потерь от начала текущих суток в рядах украинских войск нет", - сказал Мотузяник.



Он отметил, что сегодня ночью, на Луганском направлении, наши укрепления у Новоалександровки были обстреляны оккупантами с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.



Также этой ночью вражеская активность наблюдалась на Донецком направлении, а именно вблизи Павлополя, Лебединского и Широкино, где позиции украинских защитников боевики обстреляли из стрелкового оружия.



Напомним, 19 июня, подразделения Объединенных сил зафиксировали 26 прицельных обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска из оружия, которое запрещено минскими договоренностями выпустили несколько снарядов с артиллерийских систем 122-го калибра и 10 мин из минометов 120 и 82-го калибров