Водопостачання з підконтрольної території до "ЛНР" може припинитися 1 грудня - Г.Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Постачання води до тимчасово окупованих "ЛНР" районів з підконтрольної уряду території може припинитися з 1 грудня у зв’язку з тим, що термін домовленості між сторонами спливає. Про це повідомивзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Термін дії домовленості спливає 1-го грудня, після чого Україні не залишиться іншого шляху, як відключити водопостачання взагалі”, - зазначив Г.Тука.
Також він зазначив, що в Мінську була досягнута домовленість про створення українського підприємства, яке буде здійснювати розрахунки за спожиту воду, бо "влада" ОРЛО бере з жителів гроші за електроенергію, але з Україною так ніхто і не розрахувався.
“В Мінську була досягнута домовленість про створення українського підприємства, яке буде здійснювати розрахунки за спожиту воду (адже "влада“ ОРЛО постійно збирає кошти з населення за використану воду). Українська сторона здійснила ремонт водогонів, встановила сучасні лічильники і... Повне ігнорування з боку терористів: їхні представники просто перестали виходити на зв’язок, відповідати на телефонні дзвінки, не приїхали для отримання електронних ключів від лічильників”, - додав Г.Тука.
Крім того, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій зазначив, що борг перед Попаснянським водоканалом, який здійснює водопостачання, становив лише за спожиту електроенергію 121 мільйон гривень.