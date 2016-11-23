Водоснабжение из подконтрольной территории в "ЛНР" может прекратиться 1 декабря - Г.Тука

"Срок действия соглашения истекает 1 декабря, после чего у Украинч не останется другого пути, как отключить водоснабжение вообще", - отметил Г.Тука.

Также он отметил, что в Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия, которое будет осуществлять расчеты за потребленную воду, так как "власть" ОРЛО берет с жителей деньги за электроэнергию, но с Украиной так никто и не рассчитался.

"В Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия, которое будет осуществлять расчеты за потребленную воду (ведь "власть" ОРЛО постоянно собирает средства с населения за использованную воду). Украинская сторона осуществила ремонт водопроводов, установила современные счетчики и... Полное игнорирование со стороны террористов: их представители просто перестали выходить на связь, отвечать на телефонные звонки, не приехали для получения электронных ключей от счетчиков", - добавил Г.Тука.

Кроме того, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что долг перед Попаснянским водоканалом, который осуществляет водоснабжение, составил всего за потребленную электроэнергию 121 млн гривен.