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Водоснабжение из подконтрольной территории в "ЛНР" может прекратиться 1 декабря - Г.Тука

Киев • УНН

 • 11369 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Поставки воды на временно оккупированные "ЛНР" районы из подконтрольной правительству территории может прекратиться с 1 декабря в связи с тем, что срок соглашения между сторонами истекает. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook, передает УНН.

Водоснабжение из подконтрольной территории в "ЛНР" может прекратиться 1 декабря - Г.Тука

"Срок действия соглашения истекает 1 декабря, после чего у Украинч не останется другого пути, как отключить водоснабжение вообще", - отметил Г.Тука.

Также он отметил, что в Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия, которое будет осуществлять расчеты за потребленную воду, так как "власть" ОРЛО берет с жителей деньги за электроэнергию, но с Украиной так никто и не рассчитался.

"В Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия, которое будет осуществлять расчеты за потребленную воду (ведь "власть" ОРЛО постоянно собирает средства с населения за использованную воду). Украинская сторона осуществила ремонт водопроводов, установила современные счетчики и... Полное игнорирование со стороны террористов: их представители просто перестали выходить на связь, отвечать на телефонные звонки, не приехали для получения электронных ключей от счетчиков", - добавил Г.Тука.

Кроме того, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что долг перед Попаснянским водоканалом, который осуществляет водоснабжение, составил всего за потребленную электроэнергию 121 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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