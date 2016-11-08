Водопостачання у закарпатському Перечині пообіцяли відновити до кінця вівторка
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У місті Перечин Закарпатської області, яке через підтоплення восьми свердловин залишилося без централізованого водопостачання, тривають відновлювальні роботи. Про це повідомила УНН речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Зараз у місті посилено працюють рятувальники, триває відкачка води та її знезараження.
“Відновлення водопостачання планують відновити до кінця вівторка, 8 листопада”, — зазначила Н.Батир.
Наразі, за повідомленням обласного управління ДСНС, на території Закарпатської області фактів підтоплення житлових будинків, дворогосподарств та сільгоспугідь немає. За час ліквідації наслідків тривалих дощів підрозділами УДСНС відкачано близько 6 тис. куб. м води з 44 дворогосподарств.
У цілому, внаслідок різкого підняття рівнів ґрунтових вод, потічків, річок відбулося підтоплення 58 дворогсподарств у Перечинському, Міжгірському, Воловецькому, Свалявському, Мукачівському, Великоберезнянському районах та у м.Ужгород, 40 гектарів сільгоспугідь, пошкоджено залізобетонний міст у м.Свалява, підтоплено Перечинський водозабір, частково розмите дорожнє покриття автошляхів місцевого значення, підмито габіонну сітку протяжністю 40-50 метрів та два дерев’яні містки до житлових будинків у Міжгірському районі.
Як раніше повідомляв УНН, на піку паводка річка Уж пропускала під транспортним мостом 740 тис. л води за секунду.