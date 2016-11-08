Водоснабжение в закарпатском Перечине пообещали восстановить до конца вторника
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В городе Перечин Закарпатской области, который из-за подтопления восьми скважин остался без централизованного водоснабжения, продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Сейчас в городе усиленно работают спасатели, продолжается откачка воды и ее обеззараживание.
"Водоснабжение планируется восстановить до конца вторника, 8 ноября", - отметила Н.Батыр.
Сейчас, по сообщению областного управления ГосЧС, на территории Закарпатской области фактов подтопления жилых домов, дворов и сельхозугодий нет. За время ликвидации последствий длительных дождей подразделениями УГосЧС откачано около 6 тыс. куб. м воды из 44 домохозяйств.
В целом, в результате резкого поднятия уровня грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 58 дворогсподарств в Перечинском, Межгорском, Воловецком, Свалявском, Мукачевском, Великоберезнянском районах и в г. Ужгород, 40 гектаров сельхозугодий, поврежден железобетонный мост в г. Свалява, подтоплен Перечинский водозабор, частично размыто дорожное покрытие автодорог местного значения, подмыта габионная сетка протяженностью 40-50 метров и два деревянных мостика к жилым домам в Межгорском районе.
Как ранее сообщал УНН, на пике паводка река Уж пропускала под транспортным мостом 740 тыс. л воды в секунду.