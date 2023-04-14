Водопілля забезпечує активну роботу ГЕС, є резерв в енергосистемі - Укренерго

ukru
Ексклюзив
15:02 • 52461 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 84890 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 115113 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 256141 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 182401 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 173528 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 274707 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455608 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346574 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357515 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.3 м/с
86 %
747 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 183893 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 151116 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 145950 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 105692 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 57156 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 256088 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 274674 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 507534 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 641745 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 665585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 48918 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 57156 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 145950 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 183893 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 207180 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Водопілля забезпечує активну роботу ГЕС, є резерв в енергосистемі - Укренерго

Водопілля забезпечує активну роботу ГЕС, є резерв в енергосистемі - Укренерго

Київ • УНН

 • 792153 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. В енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності. Триває експорт електроенергії в Молдову. Опалювальний сезон заверщився у всіх областях. Через водопілля активно працюють ГЕС упродовж всієї доби. Про це повідомили в Укренерго, пише УНН.

Деталі

"Станом на 14 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Опалювальний сезон завершився у всіх областях", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, працюють всі види генерації. "Багато води у річках забезпечує активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації", - зазначили в Укренерго.

"Цьогоріч води дуже багато, фіксується підняття рівня води у Дніпрі і Дністрі. Для уникнення масштабних підтоплень населених пунктів вздовж річок на гідроелектростанціях «Укргідроенерго» здійснюються контрольовані скиди води", - додали в компанії.

В енергосистемі, як вказано, зберігається достатній резерв потужності. Триває експорт електроенергії в Молдову (до 98 МВт в різні години). Також триває незначний імпорт зі Словаччини (2-4 МВт у різні години).

Відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває.

Доповнення

13 квітня повідомлялося, що у Чернігівській області через підтоплення порушено транспортне сполучення з 9 населеними пунктами. Також є підтоплення на Черкащині.

Також підтоплення є на Київщині - через розмиту дамбу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38