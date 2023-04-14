Водопілля забезпечує активну роботу ГЕС, є резерв в енергосистемі - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності. Триває експорт електроенергії в Молдову. Опалювальний сезон заверщився у всіх областях. Через водопілля активно працюють ГЕС упродовж всієї доби. Про це повідомили в Укренерго, пише УНН.
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"Станом на 14 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Опалювальний сезон завершився у всіх областях", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, працюють всі види генерації. "Багато води у річках забезпечує активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації", - зазначили в Укренерго.
"Цьогоріч води дуже багато, фіксується підняття рівня води у Дніпрі і Дністрі. Для уникнення масштабних підтоплень населених пунктів вздовж річок на гідроелектростанціях «Укргідроенерго» здійснюються контрольовані скиди води", - додали в компанії.
В енергосистемі, як вказано, зберігається достатній резерв потужності. Триває експорт електроенергії в Молдову (до 98 МВт в різні години). Також триває незначний імпорт зі Словаччини (2-4 МВт у різні години).
Відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває.
Доповнення
13 квітня повідомлялося, що у Чернігівській області через підтоплення порушено транспортне сполучення з 9 населеними пунктами. Також є підтоплення на Черкащині.
Також підтоплення є на Київщині - через розмиту дамбу.