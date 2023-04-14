Водополье обеспечивает активную работу ГЭС, есть резерв в энергосистеме - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности. Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову. Отопительный сезон завершился во всех областях. Из-за половодья активно работают ГЭС в течение всех суток. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 14 апреля 2023 года производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности потребителей. Отопительный сезон завершился во всех областях", - говорится в сообщении.
Как указано, работают все виды генерации. "Много воды в реках обеспечивает активную работу гидроэлектростанций в течение всех суток, и еще больший рост генерации ГЭС при покрытии пикового потребления утром и вечером. В частности, в определенный период времени доля ГЭС в структуре производства составляет около 20%, замещая часть тепловой генерации", - отметили в Укрэнерго.
"В этом году воды очень много, фиксируется поднятие уровня воды в Днепре и Днестре. Во избежание масштабных подтоплений населенных пунктов вдоль рек на гидроэлектростанциях «Укргидроэнерго» осуществляются контролируемые сбросы воды", - добавили в компании.
В энергосистеме, как указано, сохраняется достаточный резерв мощности. Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову (до 98 МВт в разные часы). Также продолжается незначительный импорт из Словакии (2-4 МВт в разные часы).
Восстановление энергосистемы после массированных атак россиян продолжается.
Дополнение
13 апреля сообщалось, что в Черниговской области из-за подтопления нарушено транспортное сообщение с 9 населенными пунктами. Также есть подтопления в Черкасской области.
Также подтопления есть в Киевской области - из-за размытой дамбы.