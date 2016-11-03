Водій збив туристів і втік з місця пригоди на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Водій автомобіля Audi A8 на дорозі Київ-Чоп поблизу райцентру Дубно збив двох туристів з Києва. Шофер не вибрав безпечну швидкість руху та виїхав на узбіччя, де наїхав на двох пішоходів. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Так, 30-річний чоловік отримав закритий перелом гомілки та госпіталізований до Дубенської ЦРЛ. Його попутниця не постраждала. Молоді люди автостопом діставались із Карпат додому.
Водій Audi A8 із місця події втік і залишив машину в кюветі. Поліцейські його розшукують, машину з механічними пошкодженнями доставили на майданчик райвідділу.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, водій збив підлітка на пішохідному переході у Чернігові.