Водитель сбил туристов и скрылся с места происшествия на Ровенщине

Так, 30-летний мужчина получил закрытый перелом голени и госпитализирован в Дубенскую ЦРБ. Его попутчица не пострадала. Молодые люди автостопом добирались из Карпат домой.

Водитель Audi A8 с места происшествия скрылся и оставил машину в кювете. Полицейские его разыскивают, машину с механическими повреждениями доставили на площадку райотдела.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Чернигове.