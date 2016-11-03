Водитель сбил туристов и скрылся с места происшествия на Ровенщине
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Водитель автомобиля Audi A8 на дороге Киев-Чоп возле райцентра Дубно сбил двух туристов из Киева. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и выехал на обочину, где совершил наезд на двух пешеходов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Так, 30-летний мужчина получил закрытый перелом голени и госпитализирован в Дубенскую ЦРБ. Его попутчица не пострадала. Молодые люди автостопом добирались из Карпат домой.
Водитель Audi A8 с места происшествия скрылся и оставил машину в кювете. Полицейские его разыскивают, машину с механическими повреждениями доставили на площадку райотдела.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Чернигове.