Водій збив підлітка на пішохідному переході у Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, вдень по вулиці Г.Бєлова водій автомобіля ЗАЗ здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
“В м.Чернігові по вулиці Г. Бєлова біля будинку № 28 о 14 год. 34 хв. 2 листопада водій автомобіля „ЗАЗ-ТF699P“ здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода, 2001 року народження, який перетинав проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги доставлений до травмпункту Чернігівської обласної дитячої лікарні та після надання медичної допомоги відпущений додому.
Нагадаємо, на Донеччині в ДТП постраждали четверо жителів Бахмута, серед них дитина.