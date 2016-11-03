Водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Чернигове
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера, 2 ноября, днем по улице Г.Белова водитель автомобиля ЗАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В Чернигове по улице Г.Белова у дома № 28 в 14:34 2 ноября водитель автомобиля "ЗАЗ-ТF699P" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2001 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и каретой скорой помощи доставлен в травмпункт Черниговской областной детской больницы и после оказания медицинской помощи отпущен домой.
Напомним, в Донецкой области в ДТП пострадали четверо жителей Бахмута, среди них ребенок.