Водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Чернигове

"В Чернигове по улице Г.Белова у дома № 28 в 14:34 2 ноября водитель автомобиля "ЗАЗ-ТF699P" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2001 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и каретой скорой помощи доставлен в травмпункт Черниговской областной детской больницы и после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Напомним, в Донецкой области в ДТП пострадали четверо жителей Бахмута, среди них ребенок.