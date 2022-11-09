Вночі окупанти випустили по Дніпропетровщині вісім безпілотників – ОП

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"Сьогоднішня ніч для Дніпропетровської області була нелегкою. Російські терористи направили 8 своїх БПЛА. Наші сили ППО збили з них 5. Але 3 влучили в складські приміщення. Сталася пожежа на площі 3000 м. кв., пожежу ліквідовано", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі російські війська атакували область дронами-камікадзе – є влучання у логістичне підприємство, поранено четверо осіб.