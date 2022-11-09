Ночью оккупанты выпустили по Днепропетровской области восемь беспилотников – ОП

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"Сегодняшняя ночь для Днепропетровской области была нелегкой. Российские террористы направили 8 своих БПЛА. Наши силы ПВО сбили с них 5. Но 3 попали в складские помещения. Произошел пожар на площади 3000 м. кв., пожар ликвидирован", – написал Тимошенко.

Напомним

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью российские войска атаковали область дронами-камикадзе – есть попадание в логистическое предприятие, ранены четыре человека.