Окупанти обстріляли два райони Миколаївщини, є пошкодження

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"31 жовтня, орієнтовно о 7:05 удари з РСЗВ були по населеному пункті Куцурубської громади (Миколаївський район – ред.). Влучання по відкритій території. Постраждалих немає", – написав Кім.

Окрім того, о 03:15 зазнав обстрілів населений пункт Широківської громади у Баштанському районі.

"Внаслідок чого пошкоджено один житловий будинок. Влучання теж були по відкритій території. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вночі, 31 жовтня, орієнтовно о 00:54 ворог обстріляв населений пункт громади. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється", – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

31 жовтня міська влада Вознесенська Миколаївської області повідомляла про роботу ППО.