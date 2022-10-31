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Окупанти обстріляли два райони Миколаївщини, є пошкодження

Окупанти обстріляли два райони Миколаївщини, є пошкодження

Київ • УНН

 • 169971 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вночі та вранці російські окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський райони Миколаївщини – пошкоджено житловий будинок. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

"31 жовтня, орієнтовно о 7:05 удари з РСЗВ були по населеному пункті Куцурубської громади (Миколаївський район – ред.). Влучання по відкритій території. Постраждалих немає", –  написав Кім.

Окрім того, о 03:15 зазнав обстрілів населений пункт Широківської громади у Баштанському районі. 

"Внаслідок чого пошкоджено один житловий будинок. Влучання теж були по відкритій території. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вночі, 31 жовтня, орієнтовно о 00:54 ворог обстріляв населений пункт громади. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється", – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

31 жовтня міська влада Вознесенська Миколаївської області повідомляла про роботу ППО.

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