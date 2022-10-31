Миколаївщина: повідомляють, що попередньо спрацювала ППО

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"За попередньою інформацією спрацювало ППО" - повідомила міська влада Вознесенська у Телеграм.

"Одна (всього лише) з ракет рф має критичне і логічне мислення. Зваживши всі аргументи і вирішивши не вчиняти воєнного злочину, ракета вирішила повернутися до "рідної гавані", - написав у Телеграм також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, оприлюднивши відео.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.