Миколаївщина: повідомляють, що попередньо спрацювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міська влада Вознесенська, що на Миколаївщині, повідомила, що попередньо спрацювала ППО, пише УНН.
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"За попередньою інформацією спрацювало ППО" - повідомила міська влада Вознесенська у Телеграм.
"Одна (всього лише) з ракет рф має критичне і логічне мислення. Зваживши всі аргументи і вирішивши не вчиняти воєнного злочину, ракета вирішила повернутися до "рідної гавані", - написав у Телеграм також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, оприлюднивши відео.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.