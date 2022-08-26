Вночі були "прильоти" за межами Миколаєва – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив в Telegram, що цієї ночі були "прильоти" за межами міста, інформує УНН.
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"Сьогодні вночі, близько 3:30, миколаївці чули вибухи. За нашими даними, "прильоти" були за межами міста. Тому чекаємо інформації від військової адміністрації або оперативного командування "Південь", – написав Сєнкевич.
Нагадаємо
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на п'ятницю у Миколаєві лунали вибухи.