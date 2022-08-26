Ночью были "прилеты" за пределами Николаева – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram, что этой ночью были "прилеты" за пределами города, информирует УНН.
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"Сегодня ночью, около 3:30, николаевцы слышали взрывы. По нашим данным, "прилеты" были за пределами города. Поэтому ждем информации от военной администрации или оперативного командования "Юг", – написал Сенкевич.
Напомним
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на пятницу в Николаеве раздавались взрывы.