Ночью были "прилеты" за пределами Николаева – мэр

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"Сегодня ночью, около 3:30, николаевцы слышали взрывы. По нашим данным, "прилеты" были за пределами города. Поэтому ждем информации от военной администрации или оперативного командования "Юг", – написал Сенкевич.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на пятницу в Николаеве раздавались взрывы.