Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 4569 мирних жителів – ООН

Цитата

"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (за місцевим часом) 20 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 10 260 жертв серед цивільного населення країни: 4569 загиблих і 5691 поранених", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними ООН, серед загиблих: 1769 чоловіків, 1182 жінки, 126 дівчаток та 137 хлопчиків, а також 41 дитина та 1314 дорослих, стать яких поки невідома.

Дістали поранення: 1157 чоловіків, 805 жінок, 126 дівчаток та 167 хлопчиків, а також 174 дитини та 3262 дорослих, стать яких невідома.

Як зазначили, більшість людей загинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неповні дані ООН про загибель цивільних в Україні через війну вводять в оману щодо її реальних масштабів – правозахисники