В результате вторжения рф в Украине погибло 4569 мирных жителей – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибло 4569 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Цитата
"С 4:00 утра 24 февраля 2022, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 20 июня 2022 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 10 260 жертв среди гражданского населения страны: 4569 погибших и 5691 раненых", – говорится в сообщении.
Детали
По данным ООН, среди погибших: 1769 мужчин, 1182 женщины, 126 девочек и 137 мальчиков, а также 41 ребенок и 1314 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Получили ранения: 1157 мужчин, 805 женщин, 126 девочек и 167 мальчиков, а также 174 ребенка и 3262 взрослых, пол которых неизвестен.
Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
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